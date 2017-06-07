Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Березенко говорит, что профильные комитеты поддержали медреформу

Среда, 7 июня 2017, 20:59

Профильные парламентские комитеты поддержали на своих заседаниях в среду законопроекты №№6327 и 6329, касающиеся реформы здравоохранения.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Бeрeзeнко.

"Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения и Комитет по вопросам бюджета поддержали сегодня вынeсeние в сессионный зал законопроектов по медицинской реформе", - рассказал народный депутат в эфире 112 канала в среду.

Бeрeзeнко также отметил, что на утреннем заседании Верховной Рады в четверг парламентарии смогут рассмотреть законопроекты в первом чтении.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник включила в повестку дня сессии законопроекты о медицинской реформе №6327 и №6327-1, №6329 и №6329-1. Законопроекты №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" и №6329 "О внесении изменений в государственный бюджет Украины о финансировании охраны здоровья" внесены в Верховную Раду Кабинетом министров; альтернативные законопроекты №№6327-1 и 6329-1 внесены народными депутатами.

Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун ранее выразила надежду, что украинский парламент в четверг, 8 июня, примет в первом чтении законопроекты, касающиеся медицинской реформы.

Березенко также высказывал уверенность в том, что 8 июня эти законопроекты будут проголосованы в первом чтении, а 22 июня с доработкой комитетов будут проголосованы в целом.

Интерфакс-Украина

Темы: медицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
медицина
В Украине приняли закон о телемедицине
Как подготовиться к беременности, чтобы увеличить шансы родить здорового ребенка – объясняют врачи
Боевым медикам могут разрешить переливать кровь после подготовки – Маляр
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: