В РФ снова отказались от задержанного в Украине Агеева

Министерство обороны России назвало "ложью" то, что взятый украинскими военными в Луганской области в плен Виктор Агеев был контрактником в вооруженных силах России - даже несмотря на признания Агеева.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сообщение пресс-службы Южного военного округа.

В официальном сообщении говорится, что Виктор Агеев не мог подписать контракт с Вооруженными силами РФ за четыре дня, как он утверждает в своем интервью, потому что на это якобы требуется более месяца.

В интервью украинскому телеканалу накануне Агеев сообщил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России.

Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах России. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен в Донбасс.

Он также заявил, что в РФ его не предупреждали, что откажутся от него, если он попадет в плен.

Как известно, Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не зачислялся.