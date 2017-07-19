Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 19 июля на Украинской правде.

О Шеремете. Национальный союз журналистов Украины требует парламентских слушаний по безопасности журналистов из-за нераскрытия убийства журналиста Павла Шеремета и избиения коллег.

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти также требует найти убийц Шеремета.

О Саакашвили. Главная прокуратура Грузии дважды официально обращалась к украинской стороне с просьбой передать Михеила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.

О президенте и премьере. Глава Администрации президента Игорь Райнин заявляет, что между президентом и премьером нет конфликта, но есть дискуссии по отдельным вопросам.

О деле Онищенко. Апелляционный суд Львовской области отменил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого в так называемом "газовом деле Онищенко" Валерия Постного.

О Нацполиции. Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил первым заместителем председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина, который до этого занимал должность обычного заместителя - начальника ГУ НП в Донецкой области.

При этом, начальником главного управления Национальной полиции Донецкой области, вместо Вячеслава Аброськина, назначен Виталий Невгад.

О НАПК. Под полную проверку члена НАПК Руслана Радецкого попали декларации Ирпенского городского головы, вице-президента ГП Антонов, чиновницы из администрации президента, депутата Херсонского горсовета.

О так называемой "Малороссии". Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе призвала воздержаться от любых заявлений, которые противоречат Минским соглашениям.

О боевиках. Мать убитого боевиками 16-летнего Степана Чубенко требует от Генеральной прокуратуры добиться экстрадиции подозреваемого в убийстве ее сына из оккупированного Россией Крыма.

Об АТО. Пророссийские боевики совершили 7 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины 19 июня.