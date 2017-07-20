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Главные новости дня

Четверг, 20 июля 2017, 21:16

Подборка самых важных новостей за 20 июля на Украинской правде.

О Шеремете. 20 июля в Киеве прошла акция по чествованию памяти журналиста Павла Шеремета, которого убили ровно год назад.

Представительство ЕС в Украине призвало украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование убийства Шеремета.

При этом, следователи не дают разрешения раскрыть новую информацию об убийстве Шеремета.

Об АТО. Как минимум четверо украинских военных погибли, семь получили ранения, один попал в плен, в результате вражеского обстрела Красногоровки в четверг, 20 июля.

О неудачных учениях. В Днепропетровской области на 239 общевойсковом полигоне во время учений ранены 8 военнослужащих.

О земельной реформе. Ключевыми требованиями для Украины от МВФ являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией. Земельной реформы среди них нет.

О Тимошенко. Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронной декларации председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Юлии Тимошенко 2015 и 2016 годы.

Об убийстве у метро. Мужчина, которого 19 июля расстреляли из автомата возле станции метро "Черниговская" в Киеве, был 53-летним россиянином, который совершил убийство в РФ.

Темы: ДнепрДело ШереметаТимошенко
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