Кириленко: к заявлениям о "Малороссии" надо относиться серьезно

Вице-премьер Вячеслав Кириленко призывает серьезно отнестись к заявлению главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко о создании "Малороссии".

Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", сообщает пресс-служба политика.

По словам Кириленко, зря некоторые украинские эксперты с иронией отнеслись к заявлению о создании "Малороссии".

По его мнению, РФ устами своих наемников хочет сказать, что Минских и Нормандских соглашений не признает, что их войска и в дальнейшем будут нагнетать напряжение на восточных и южных границах нашей страны, и Украины для них нет, а есть "Малороссия".

Подобные провокационные сообщения кремлевских марионеток, считает Кириленко, это очередная попытка эскалации со стороны Кремля, чтобы не допустить мирного развития событий.

Вице-премьер отметил, что в декабре 1917 года в Харькове российские большевики так же

созвали фальшивый съезд с фальшивыми делегатами. А в январе 1918 началась настоящая оккупация Украины российскими войсками Муравьева.

Как известно, 18 июля главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко предложил создать "Малороссию" вместо Украины. Главари "ЛНР" отмежевались от этой идеи.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не знали об инициативе Александра Захарченко создать "Малороссию".



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Захарченко и Плотницкий лишь транслируют месседжи, полученные из России, и напомнил, что предыдущий их проект "Новороссия" на востоке Украины провалился.

Официальный Вашингтон назвал инициативу Захарченко не стоящей комментария, а в Евросоюзе заявили, что создание "Малороссии" противоречат цели минских договоренностей.

Украинская правда