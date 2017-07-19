Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС заявили, что слова Захарченко о "Малороссии" противоречат "Минску"

Среда, 19 июля 2017, 03:26

В Европейском Союзе заявляют, что слова боевиков о создании "Малороссии" противоречат цели Минских договоренностей по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом сообщил представитель Евросоюза в комментарии УНИАН.

"Это противоречит цели Минских договоренностей по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Украине. Европейский Союз поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия, чтобы двигаться в направлении полного выполнения Минских договоренностей, которые являются основой для устойчивого политического решения конфликта на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в ЕС.

Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство "Малороссии".

Главари боевиков ОРЛО открестились от "Малороссии".

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.

Немецкое федеральное правительство осудило заявления главаря Захарченко про "основания Малороссии".

В Кремле заявили, что не знали об инициативе Захарченко создать "Малороссию".

Темы: ЕСДНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
ЕС
Украина вписывает новую страницу в историю Европы – глава Еврокомиссии
Украина просит ЕС субсидировать перевозку агропродукции в дальние европейские порты
ЕС принял новый режим санкций против Ирана, который ударит по производству беспилотников
Последние новости
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
Все новости...
Реклама: