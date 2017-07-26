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САП: Сусу грозит более 10 лет тюрьмы

Среда, 26 июля 2017, 20:55

Бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу грозит лишение свободы на срок свыше 10 лет.

Об этом сообщил журналистам руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в среду.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях для Суса, Холодницкий сказал: "Это часть 5 статьи 191 Поскольку там была сумма около 400 тысяч гривен, и это особо тяжкое преступление - лишение свободы более 10 лет".

Также он отметил, что следствие длилось более года, и сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

"Скорее всего - содержание под стражей с альтернативой внесения залога", - добавил Холодницкий.

Он пояснил, что Суса задержали в аэропорту "Борисполь" потому, что у следствия появилась информация о намерении подозреваемого покинуть Украину на неопределенный срок.

"Это была оперативная информация", - сказал руководитель САП, не уточнив, куда именно, по версии следствия собирался выехать Сус.

Кроме того, он подчеркнул, что дело не является политической местью.

"Подозрение обосновано, по моему мнению", - считает Холодницкий.

Как сообщалось, бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора.

Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

Национальное антикоррупционное бюро уже сообщил Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

В ближайшее время Сусу должны избрать меру пресечения.

14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

В августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционная прокуратураГенпрокуратура
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