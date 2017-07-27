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Силовики рассказали, как Сус воровал деньги во время обысков

Четверг, 27 июля 2017, 16:25

Бывший чиновник Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус не передавал государству изъятые во время обысков деньги.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, в января 2016 года Сус завладел 9,025 тыс. долларов и 192,66 тыс. гривен. Деньги изъяли во время обысков, и они должны были перейти в собственность государства.

В том же месяце Сус не передал в собственность государства 8,6 тыс. гривен. 

Также следствие установило, что в марте 2016 года экс-заместитель начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики, пользуясь служебным положением, завладел видеорегистратором стоимостью 3,2 тыс. гривен. К тому же, изъятие видеорегистратора не было включено в протокол обыска.

Кроме того, в октябре 2016 года в сговоре с другими лицами продал игровые автоматы, столы для игры в рулетку, столы для игры в покер, электронную рулетку, игральные карты, игральные фишки, стулья, телевизоры и тому подобное. Стоимость оборудки - 10 тыс. долларов.

Как сообщалось, бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу грозит лишение свободы на срок свыше 10 лет.

Как известно, бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора.

Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

Национальное антикоррупционное бюро уже сообщил Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

В ближайшее время Сусу должны избрать меру пресечения.

14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

В августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

Темы: Генпрокуратура
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