В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца
Понедельник, 3 июля 2017, 13:02
2 июля в зоне проведения антитеррористической операции двое бойцов получили ранения.
Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки погибших в рядах украинских войск нет, два военнослужащих получили ранения", - сказал полковник.
По данным штаба АТО, эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Гнутово и Зайцево.
Валентина Романенко, УП