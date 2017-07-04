Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ опровергла заявления россиян о запрещенном в Украине актере Машкове

Вторник, 4 июля 2017, 12:32

СБУ отрицает распространенную россиянами в соцсетях информацию, что российскому актеру Владимиру Машкову запретили въезд в Украину.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"На сегодняшний день, на утро, такое решение не принималось", - сказали там.

На уточняющий вопрос, можно ли считать, что в базе СБУ запрет на въезд Машкова не содержится, там ответили: "Да, в наших базах сегодня утром его (Машкова - ред.) нет".

Кроме того, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии УП опроверг информацию, распространенную некоторыми российскими СМИ о том, что Машкова развернули на границе, когда он пытался въехать в Украину.

"На данный момент гражданин Машков не пытался въехать в Украину, не пытался пересечь границу", - сказал он.

Владимир Машков
Владимир Машков
Фото "РИА Новости"

Напомним, что 3 июля вечером российский режиссер Сергей Члиянц написал в Facebook, что, по его информации, Владимиру Машкову запрещено въезжать на территорию Украины.

Новости со ссылкой на этот пост заполнили информационное пространство России и Украины. СМИ даже написали, что Машкова остановили при попытке въехать в Украину, где он планировал участвовать в съемках нового фильма.

Как известно, Владимир Машков в 2014-2015 годах приезжал на съемки в оккупированный Крым. Поэтому его имя есть в базе данных на сайте "Миротворец".

Евгений Кизилов, УП

Темы: РосcияСБУзапретграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Росcия
Пограничники рассказали, сколько россиян получили украинские визы за год
Минобороны РФ рассказало, сколько и каких вооружений сдала "ЧВК Вагнер"
"Бавовна" в Бердянске: в Госдуме подтвердили гибель российского генерала Цокова
Последние новости
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
Все новости...
Реклама: