Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киберполиция прекратила второй этап кибератаки Petya, в компании M.E.Doc прошел обыск

Среда, 5 июля 2017, 01:25
Киберполиция прекратила второй этап кибератаки Petya, в компании M.E.Doc прошел обыск

Во вторник, 4 июля, специальные агенты департамента киберполиции совместно со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на странице в Facebook.

"Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена. Сервера изъяты, вместе со следами влияния киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Аваков добавил, что в компании-разработчике программы M.E.Doc "Интеллект-сервис" прошли обыски.

"Принято решение о проведении обысков и изъятия программного и аппаратного обеспечения компании, с помощью которого распространялось ВПО. Обыски проведены представителями Департамента киберполиции, следователями и при участии Службы безопасности Украины. Объектами осмотра являются рабочие компьютеры персонала и серверное оборудование, через которое распространялось программное обеспечение", - отметил Аваков.

Он добавил, что департамент киберполиции настоятельно рекомендует всем пользователям сменить пароли и электронные цифровые подписи.

Ранее сообщалось, что вирус "Петя" запускается через фишинговые сообщения (файл Петя.apx) или обновления программы M.E.doc. Киберполиция заявила, что 27 июня в 10:30 эта программа обновилась – и дальше вредоносное программное обеспечение распространялось с помощью уязвимости в протоколе Samba.

В Microsoft подтвердили, что вирус Petya.A начал распространяться через бухгалтерский софт M.E.Doc, созданный в Украине. Хотя эксперты заявляли о безопасности M.E.Doc.

В ответ Microsoft'у украинская компания заявила, что исходный код программы "M.E.Doc" не содержит команды запуска приложения Windows rundll32.exe, а данные Microsoft TechNet свидетельствуют лишь о том, что программа, запущенная на зараженном компьютере, сама подверглась заражению.

Как сообщалось, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

Американская газета New York Times утверждает, что вирус Petya разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

3 июля в Национальной полиции сообщали, что получили более 3 тысяч сообщений о вирусе Petya и более тысячи официальных заявлений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Аваковхакерывирусинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
Все новости...
Реклама: