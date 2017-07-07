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Порошенко приветствовал назначение спецпредставителя США

Пятница, 7 июля 2017, 17:38

Президент Петр Порошенко приветствовал назначение Курта Волкера Специальным представителем США по вопросам Украины.

Так он в своем твиттере прокомментировал решение госсекретаря Рекса Тиллерсона.

"Поздравляю решение Администрации США о назначении Курта Волкера Специальным представителем по вопросам Украины", - написал он.

Ранее в пятницу Госдепартамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

"Вокер будет координировать все усилия Государственного департамента по разрешению конфликта, который начался, когда Россия вторглась в Крым, а позже и в восточную Украину", - заявил представитель Госдепа Хаммонд.

С российской стороны выступает помощник президента РФ Путина Владислав Сурков. Кроме того, Сурков определяет внутреннюю и кадровую политику ОРДЛО.

Украинская правда

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