Мэра Глухова Терещенко обвиняют в сокрытии имущества

Полиция обвиняет мэра города Глухов Сумской области Мишеля Терещенко в том, что он не указал в декларации покупку автомобиля, соответствующий протокол полиции передали в суд.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник сектора противодействия коррупции Управления защиты экономики в Сумской области Евгений Мартыненко.

"31 июля работниками управления защиты экономики вручили протокол. Но он (Терещенко - ред.) отказался ставить подпись на нем и принимать эту копию", - сказал Мартыненко.

Он также отметил, что протокол составлен по ст. 172-6 ч.2 Кодекса Украины об административном правонарушении (несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии) и передан в Глуховской горрайонный суд Сумской области.

В то же время мэр Глухова обвинения отвергает.

"В марте 2017 года, благодаря банку Кредит-Агриколь, мы смогли приобрести "Форд Фиеста", общей стоимостью 385 000 грн. (с НДС), из которых банк Кредит-Агриколь предоставил 306 000 грн. (авто-кредит - 236, карточный кредит - 70 000 грн). То есть личных средств я заплатил менее чем 80 000 грн", - написал Терещенко.

Как известно, в декларацию нужно вносить изменения, которые превышают 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года. В случае с Терещенко это более 80,2 тыс. грн.

Как известно, Терещенко был избран мэром в октябре 2015 года. Перед этим последние 10 лет городом управляла "семья" депутата Андрея Деркача.

О конфликте Терещенко и Деркача читайте здесь: "Семейная реликвия. Терещенко в схватке за Глухов".