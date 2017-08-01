Сваты и невестка главы СБУ купили 4 квартиры после его назначения - СМИ

Невестка и родители невестки главы СБУ Василия Грицака в один день приобрели 4 квартиры менее чем через полгода, после его назначения на должность.

Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Игорь Драчук и Людмила Драчук - родители невестки Грицака. Анна Грицак, дочь Игоря и Людмилы - жена сына главы СБУ Олега Грицака.

Как пишет издание, сват главы СБУ Игорь Драчук 18 декабря 2015 года оформил на себя квартиру площадью 73 кв. м в ЖК "Зеленый остров-2".

Еще три квартиры в том же доме в тот же день оформила на себя жена Игоря Драчука Людмила: площадью 72, 48 и 45 кв. м.

"Квартиры в состоянии "после строителей" в "Зеленом острове-2" продаются по 29 тыс грн. за квадратный метр. Таким образом эти четыре квартиры Драчуков могли стоить от $263 тыс.", - отмечает издание.

Также на Игоря Драчука зарегистрирована квартира на улице Сикорского, 1 в ЖК "Зеленый остров". Квартиры на 80 "квадратов" он зарегистрировал еще в ноябре 2013 года.

"Сейчас такая недвижимость уже с мебелью продается за $139 тыс.", - пишут "Наші гроші".

Дочь Драчука, невестка главы СБУ Анна Грицак владеет двумя квартирами. Первая расположена на столичном Печерске в жилом комплексе "Престиж Холл", и имеет площадь 84 кв. м. Квартира приобретена Анной Грицак по договору мены в январе 2014 года.

Как утверждает издание, сейчас такие помещения с авторским дизайном продают по 3 тыс. долларов за квадратный метр.

"Также на Анну Грицак от ноября 2013 года зарегистрирована квартира недалеко от Киева в с. Чайки в жилом комплексе "Чайка" на ул. Лобановского, 17 площадью 50 квадратов. Недвижимость продается сейчас в этом ЖК по $1 тыс за квадрат", - добавляет издание.

Кроме того, Игорь Драчук имеет три автомобиля. Среди них Mercedes-Benz ML 250 CDI 2013 года выпуска, приобретенный в январе 2015 года. Такой подержанный автомобиль продается за 42 тыс. долларов.

В 2006 году Игорь Драчук зарегистрировался как ФЛП с основным видом деятельности "покупка и продажа собственного недвижимого имущества". Но в декабре 2016 года он закрыл ФЛП.

Людмила Драчук с 2003 года зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель, консультирует по вопросам коммерческой деятельности. Игорь Драчук обладает рекламным агентством "Рим", специализирующейся на оформлении разрешительных документов на размещение киосков, летних площадок, наружной рекламы, производит кадастровые, топопланы и др.", - пишет издание.

По данным YouControl, в 2012 году рекламное агентство "Рим" была убыточным. Однако в 2015 году начало получать прибыль до 10 тыс. гривен.

К тому же, невестка главы СБУ Анна Грицак устроена на работу именно в этом рекламном агентстве. Так, в 2016 году она заработала 587 грн и получила почти 19 тыс. грн государственной и социальной материальной помощи.

Сын главы СБУ Олег Грицак в 2016 году получил 157 тыс. грн зарплаты. С сентября 2016 года он работает начальником отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и Государственной пограничной службы прокуратуры Киевской области.

Кроме зарплаты, он задекларировал наличными на себя $8,5 тыс. и $5 тыс. на жену Анну.

Как известно, 2 июля 2015 года Верховная Рада назначила Василия Грицака главой Службы безопасности Украины.

Отец Анны Игорь Драчук также регистрировался как ФЛП в 2006 году с основным видом деятельности "покупка и продажа собственного недвижимого имущества". Игорь Драчук закрыл свой ФОТ в декабре 2016 года.