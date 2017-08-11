Хроника 11 августа. Медведев атакует Ющенко, а русских опрашивают о нападении на Украину

Найцікавіше: 2005. Як блискавка збила Ющенка з ніг 2009. Медведєв звинуватив Ющенка в антиросійському курсі 2014. Вікіпедистом року став Герой Небесної сотні 2016. "Ехо Москви": чи варто Росії вдарити по Україні?

2003, понеділок

Підозрюваний у справі "банди перевертнів" Ігор Гончаров, який помер 1 серпня, готов був у суді оприлюднити інформацію про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, повідомив його адвокат В'ячеслав Смородинов.

Після смерті Гончарова на адресу Інституту масової інформації прийшов лист від нього, в якому йшла мова про намір Гончарова викрити осіб, причетних до смерті Гонгадзе.

2004, середа

Григорій Омельченко, глава Тимчасової комісії Верховної Ради з розслідування вбивств Гонгадзе та Александрова, виступив із заявою про злочинну бездіяльність влади у зв'язку з появою у ЗМІ матеріалів досудового слідства у справі про вбивство Гонгадзе. Ці матеріали доводять, що Гонгадзе переслідувався за особистим наказом президента Кучми, йдеться у заяві.

2005, четвер

"Коли президент разом з оточенням спускався до вертолітного майданчика, вдарила блискавка, і Ющенко з усією охороною впали скошені сильним електричним розрядом. Спрацював принцип електрошоку". Колишній перший заступник керівника УДО Сергій Кислов розповідає, які зміни відбулися в управлінні держохорони після того, як Віктор Ющенко став президентом.

2006, п'ятниця

Віднині Кабмін зможе звільняти держслужбовців без попередження. Відповідну постанову підписав прем'єр Віктор Янукович. До того Кабмін звільнив голову Укрзалізниці, який на той час знаходився у відпустці.

2007, субота

Скандал дня. Центрвиборчком не зареєстрував кандидатів у народні депутати від БЮТ. У ЦВК мотивували це розбіжністю даних про місце проживання кандидатів у списку і в автобіографіях кандидатів. Тоді "бютівці" закликали киян вийти на акцію протесту під ЦВК. На підтримку БЮТ виступила й НУНС.

2008, понеділок

– "Я нёс сзади инфузер, который постоянно качал Ющенко обезболивающее. И мы вошли в толпу с иглой в нем. Многие хотели обнять Ющенко и хлопать по спине. А мы ему сделали защиту из горнолыжного щитка. Если бы Ющенко ударили по игле, которая была в позвоночном нерве, он мог кончиться на месте". Євген Червоненко розповідає маловідомі факти про те, як проходила виборча кампанія Ющенка після його отруєння діоксином.

– Україна хоче укласти з Росією договір щодо використання кораблів Чорноморського флоту РФ у військових конфліктах. Про це заявив спецпредставник президента, заступник міністра МЗС Костянтин Єлісєєв.

Раніше Україна застерігала російську сторону від можливої участі кораблів ЧФ РФ у військовому конфлікті навколо Південної Осетії. Росія визнала такі попередження недружніми.

А екс-держсекретар США Ричард Холбрук попередив, що наступним після Грузії об'єктом агресії Росії стане Україна.

2009, вівторок

Російський президент Дмитро Медведєв виступив із посланням до Віктора Ющенка, у якому звинуватив українського президента у відході від принципів дружби і партнерства і антиросійському курсі. "У результаті під загрозу поставлене стабільне використання нашими країнами фактично єдиної газотранспортної системи, яка забезпечує енергетичну безпеку Росії, України, багатьох європейських держав", – пригрозив Медведєв.

"Президент України дав дуже багато приводів для того, щоб вважати його політику антиросійською. Але цим негайно скористалися наші російські партнери", – прокоментував це Арсеній Яценюк. А віце-президент Європарламенту Марек Сівєц висловив думку, що Кремль намагається втручатися у вибори в Україні.

Сам Ющенко відповість лише через два дні. Він висловить розчарування недружнім характером листа і здивується тому, що Росія виключає свою відповідальність за проблеми у стосунках між країнами.

2010, середа

– Кабмін підписав Меморандум з МВФ. Серед іншого, у ньому є зобов'язання не підвищувати зарплати бюджетникам, також йдеться про підвищення пенсійного віку для жінок, подовження на 10 років робочого стажу, збільшення ціни на газ та інше. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко пообіцяв, що Кабмін виконає умови Меморандуму в повному обсязі.

– Голодомор не був етноцидом українського народу, заявив глава Інституту національної пам'яті Валерій Солдатенко. "Перед нами не стоїть завдання виправдати злочинні методи колективізації та методи хлібозаготівель, які призвели до таких наслідків, але треба враховувати, у якому геополітичному положенні знаходилася країна в той час, які процеси неминуче вели до нової світової війни", – заявив він.

Уродженця Донецька Солдатенка призначили керівником Інституту в липні.

– СБУ провела обшук в офісі кримської організації "Батьківщини". "Це просто політичний "наїзд", мета якого – дестабілізувати роботу Кримського офісу партії", – прокоментував це "бютівець" Андрій Сенченко.

2011, четвер

– Третій президент Віктор Ющенко має відповісти за підписання газових контрактів 2009 року, заявив глава фракції НУНС у Верховній Раді Микола Мартиненко. За його словами, Ющенко робив усе, щоб будь-який контракт не був підписаний. "Сьогодні навіть у суді свідки свідчили, що він відкликав Дубину, коли наприкінці 2008 року могли ціну підписати набагато нижчу", – сказав Мартиненко.

– Росія видасть Україні Романа Ландіка. Українські правоохоронці розшукували його за побиття у липні дівчини в одному з луганських ресторанів. Він знайшовся в Краснодарському краї.

2012, субота

– Екс-прем'єр Юлія Тимошенко та екс-глава МВС Юрій Луценко, які знаходяться у в'язниці, не зможуть балотуватися у народні депутати. Апеляційний суд підтвердив рішення ЦВК, яка відмовила їм у реєстрації.

– Український спортсмен Юрій Чебан отримав золото у веслуванні на каное на 200 метрів на Олімпійських іграх в Лондоні.

2014, понеділок

– Шестеро українських військових загинули в результаті боїв під Іловайськом. Семеро зазнали поранень. За інформацією РНБО, від початку проведення АТО загинули 568 українських військових, понад двох тисяч поранено. Троє мирних жителів загинули за вихідні у Донецьку.

– Російський президент Володимир Путін заявив, що РФ спрямовує в Україну "гуманітарний конвой".

– Першим українцем, який отримав від Вікіпедії нагороду "Вікіпедист року" став Герой Небесної сотні, студент Ігор Костенко. Його було вбито 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві.

Джиммі Вейлз оголошує Ігоря Костенка вікіпедистом року на церемонії закриття Вікіманії-2014 у Лондоні, Великобританія

2015, вівторок

– Один військовий загинув та 13 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– 376 російських фільмів і серіалів протягом року заборонило до показу Держагентство з питань кіно. Агентство аналізувало фільми на предмет порушення закону про заборону популяризації держави-агресора і радянських органів державної безпеки.

– Колишній голова "Укртранснафти" Олександр Лазорко до свого звільнення підписав договір, який фактично позбавляв "Укртранснафту" можливості прокачувати нафту для інших замовників, крім "Укртатнафти", пише OilNews.

2016, четвер

– Українця Євгена Панова, якого російські спецслужби називають "українським диверсантом", посадили під арешт на два місяці. Росіяни виклали відео допиту Панова, де він із синцями та подряпинами на обличчі розповідає про групу, яка нібито мала здійснити диверсії в Криму.

Раніше російські спецслужби заявили про "українських диверсантів у Криму", а також про те, що під час їх затримання загинули російські військовослужбовці. МЗС Росії пообіцяло не залишати цю ситуацію без наслідків.

Між тим Європейський Союз підкреслив відсутність підтвердження подібних обвинувачень.

А російська радіостанція "Эхо Москвы" опублікувала опитування: "Чи варто Росії після спроби теракту в Криму вдарити по Україні?" Понад 80% опитаних відповіли "ні".

– Один військовий загинув та чотири отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Звинувачуваний у хабарництві суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, відомий тим, що зберігав гроші в скляній банці, не з'явився на допит до НАБУ. Де він знаходиться – невідомо.

Рустем Халілов, для УП