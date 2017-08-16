Порошенко пригласил в Украину авторов статьи об отправке ракет в КНДР

Президент Петр Порошенко пригласил авторов статьи о якобы причастности Украины к поставкам двигателей для ракет КНДР встретиться с теми, о ком шла речь в публикации.

Об этом говорится на его Facebook-странице.

"Благодарен редакции издания The New York Times за привлеченное в мире внимание к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. Элегантный, хотя и не самый удачный способ. Ракетные технологии мы не передаем, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем - ответственно", - отметил Порошенко.

"Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под безосновательные подозрения. Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории", - добавил он.

Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой, ссылаясь на слова эксперта Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.

Появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ в Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.

И.о. председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко отметил, что Украина ранее поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, и сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее.

Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, считает, что Украина должна провести расследование ракетного скандала совместно с США.

Украинская правда