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Климкин: Украина не способствовала ракетной программе Северной Кореи

Вторник, 22 августа 2017, 11:52
Климкин: Украина не способствовала ракетной программе Северной Кореи

Украина не способствовала развитию ракетных технологий Северной Корее, уверяет министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом он написал редактору "The New York Times" в ответ на материал о вероятных поставках из Украины таких технологий Северной Корее.

Глава МИД призывает провести международное расследование по данному вопросу.

"Меня встревожили предположения в вашей статье, что Украина могла поставлять ракетные технологии в Северную Корею. В статье говорится о том, что Северная Корея использует двигатель RD-250, а затем подтверждается, что RD-250 был разработан в России, но "утечка"  технологии ушел из Украины. Однако никаких доказательств для подтверждения претензий не предоставлено", – написал Климкин.

"Как министр иностранных дел Украины, а также подготовленный аэрофизик, я хочу сказать, что моя страна не могла участвовать в содействии ракетной программе Северной Кореи", - заверил он.

Министр отметил, что производственные линии для строительства этих видов ракет в Украине вывели из эксплуатации в 1992 году.

"Инструкции содержатся в сложных пособиях, запертых в объектах высокого уровня, охраняемых нашими силами безопасности. Преступники не только не смогут получить доступ к этим пособиям, но и какие-либо усилия не могут остаться незамеченными нашим правительством", – заявил Климкин.

"Но я сомневаюсь, что Северная Корея могла бы достичь без посторонней помощи того, что она сделала. Мировое сообщество теперь должно собраться, чтобы провести международное расследование, чтобы узнать, кто отвечает за это", – заявил Климкин.

Как известно, американский "New York Times", ссылаясь на слова эксперта Международного института стратегических исследований Майка Эльмана, писал, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.

В Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" появление соответствующих публикаций назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.

И.о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко отметил, что Украина ранее поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, и сейчас РФ вполне может передавать Северной Корее.

В США Украина советовали привлечь американских экспертов к расследованию. За это выступал и сам Эльман.

Алена Рощенко, УП

Темы: Северная КореяКлимкиноружиетехнологии
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