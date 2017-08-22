Климкин: Украина не способствовала ракетной программе Северной Кореи

Украина не способствовала развитию ракетных технологий Северной Корее, уверяет министр иностранных дел Павел Климкин.



Об этом он написал редактору "The New York Times" в ответ на материал о вероятных поставках из Украины таких технологий Северной Корее.



Глава МИД призывает провести международное расследование по данному вопросу.

"Меня встревожили предположения в вашей статье, что Украина могла поставлять ракетные технологии в Северную Корею. В статье говорится о том, что Северная Корея использует двигатель RD-250, а затем подтверждается, что RD-250 был разработан в России, но "утечка" технологии ушел из Украины. Однако никаких доказательств для подтверждения претензий не предоставлено", – написал Климкин.



"Как министр иностранных дел Украины, а также подготовленный аэрофизик, я хочу сказать, что моя страна не могла участвовать в содействии ракетной программе Северной Кореи", - заверил он.



Министр отметил, что производственные линии для строительства этих видов ракет в Украине вывели из эксплуатации в 1992 году.



"Инструкции содержатся в сложных пособиях, запертых в объектах высокого уровня, охраняемых нашими силами безопасности. Преступники не только не смогут получить доступ к этим пособиям, но и какие-либо усилия не могут остаться незамеченными нашим правительством", – заявил Климкин.



"Но я сомневаюсь, что Северная Корея могла бы достичь без посторонней помощи того, что она сделала. Мировое сообщество теперь должно собраться, чтобы провести международное расследование, чтобы узнать, кто отвечает за это", – заявил Климкин.



Как известно, американский "New York Times", ссылаясь на слова эксперта Международного института стратегических исследований Майка Эльмана, писал, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".



Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.



В Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" появление соответствующих публикаций назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.



И.о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко отметил, что Украина ранее поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, и сейчас РФ вполне может передавать Северной Корее.



В США Украина советовали привлечь американских экспертов к расследованию. За это выступал и сам Эльман.



Алена Рощенко, УП