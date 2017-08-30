Прокуратура обжалует решение суда по Шуфричу

Прокуратура Киева обжалует меру пресечения в виде личного поручительства для Нестора Шуфрича-младшего.

Об этом после судебного заседания в среду заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"В настоящее время, у нас есть 5 дней, чтобы подготовить апелляционную жалобу. Мы получим решение суда и прокуроры изучат обоснование", - сказала она.

"Я могу уже сказать, что прокуратура обжалует это решение", - добавила Максимец.

Как известно, ранее Шевченковский райсуд Киева отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца - депутата ВР Нестора Шуфрича.

Как сообщалось, 30 августа Шевченковский районный суд избирает меру пресечения Нестора Шуфрича, который совершил ДТП 26 августа.

29 августа полиция объявила о подозрении сыну нардепа Нестора Шуфрича-младшего.

В субботу вечером в Киеве Нестор Несторович Шуфрич на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Первую помощь мужчине предоставил сын главного рабина Украины Моше Асман.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.

27 августа советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и большой штраф.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

Роман Кравец, УП