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Саркози подозревают в получении взяток от Катара – СМИ

Пятница, 4 августа 2017, 09:50

Экс-президент Франции Николя Саркози может стать фигурантом дела о победе заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

О том, что французские следователи выясняют возможное получение бывшим президентом средств от взяток, которые обсуждались во время подачи заявки на проведение мундиаля в 2022 году, пишет Европейская правда со ссылкой на издание The Telegraph.

Одним из таких соглашений могла быть продажа Катару клуба Paris Saint-Germain.

Также следователи изучают приобретение инвестиционной компанией Qatari Diar одной из французских фирм, которая занимается переработкой мусора.

Как утверждает источник, Франция в 2010 году была одним из главных сторонников предоставления Катару права на проведение ЧМ.

Отмечается, что у руководства ФИФА есть мнение, что Саркози обеспечил поддержку заявке Катара как со стороны Франции, так и других европейских стран, участвовавших в голосовании.

Николя Саркози уже проходит как подозреваемый по делу о незаконном финансировании его президентской кампании в 2012 году.

Темы: Франция
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