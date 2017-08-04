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Туск ставит под сомнение европейское будущее Польши

Пятница, 4 августа 2017, 10:31

Европейское будущее Польши является неопределенным.

Об этом заявил президент Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"На сегодня есть вопрос о европейском будущем Польши. Я понимаю поляков, переживающих из-за судов или европейского будущего Польши", - сказал Туск.

И хотя некоторые поляки считают судебную систему страны коррумпированной, другие видят в усилиях власти по реформированию попытку ограничить демократию.

"Есть много вопросов, в которых действия польского правительства выглядят противоречивыми с точки зрения ЕС, в том числе с точки зрения Будапешта", - отметил глава Европейского совета, напомнив, что не все шаги Польши находят поддержку даже у ее ближайших союзников – Венгрии и правительства Виктора Орбана.

Кроме того, Туск раскритиковал правительство Беаты Шидло за продолжение вырубки Беловежской пущи, несмотря на решение суда ЕС.

Напомним, Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Польши за нарушение законодательства ЕС из-за судебной реформы. Варшаве дали месяц, чтобы ответить на замечания Брюсселя.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаЕС
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