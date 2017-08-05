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В Донецкой области убийцу 3 человек отпустили под домашний арест - прокуратура

Суббота, 5 августа 2017, 22:49

Димитровский городской суд Донецкой области освободил из-под стражи обвиняемого в убийстве трех шахтеров.

Как сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Донецкой области, убийство произошло 20 мая 2013 года в городе Покровск (бывший Красноармейск). Двое мужчин, вооружившись огнестрельным оружием, приехали в гаражный кооператив "Южный" с целью завладения транспортным средством. Там преступники решили похитить автомобиль "Toyota Avensis", а его владельца убили.

После того, как убийцы застрелили владельца машины, они пытались спрятать его тело в багажнике автомобиля. В это время в гараж подъехали еще двое шахтеров. Оба они также были застрелены, а злоумышленники скрылись на угнанном авто. Все убитые мужчины были рабочими ПАО "Шахтоуправление "Покровское" Красноармейского района.

Одного из убийц задержали через несколько дней, второго экстрадировали из Российской Федерации, куда он уехал к родственникам сразу после совершения преступления.

Однако, вопреки ходатайству прокуратуры, по решению коллегии судей в апреле 2015 года один из убийц был освобожден из-под стражи под залог. После завершения судебного следствия он бежал и до сих пор находится в розыске.

Другого обвиняемого в декабре 2015 года Красноармейский районный суд приговорил к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы.

Однако стороной защиты была подана жалоба, и в апреле 2016 года производство направлено на новое судебное рассмотрение в Димитровский городской суд.

В пятницу, 4 августа, судом принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей 27-летнему обвиняемому и изменена мера пресечения на домашний арест без права на апелляционное обжалование.

Такое решение суд принял, ссылаясь на судебную практику Европейского суда по правам человека, а именно - на п.4 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое было признано по делу "Харченко против Украины".

Однако в прокуратуре отметили, что указанное дело касается хищения средств на предприятии, а не особо тяжкого преступления как умышленное тройное убийство.

"Учитывая тяжесть совершенных человеком преступлений, а также побег второго фигуранта после выхода под залог, прокуратура Донецкой области считает указанное решение незаконным и неправомерным, которое может привести к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

Темы: Донецкая областьпрокуратурасуд
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