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С начала 2017 года в ДТП погибли почти 1400 человек

Среда, 9 августа 2017, 11:25

За первую половину 2017 года в автомобильных авариях погибли 1377 человек.

Об этом сообщил начальник патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает "Громадське радіо".

Билошицкий отметил, что в этом году на украинских дорогах произошло около 76 тысяч ДТП. Из них более 11 тысяч - с пострадавшими, при этом 1377 человек погибли.

"Как правило есть причинно-следственная связь, связана с теми или иными действиями водителя. Большинство аварий происходит из-за недисциплинированности и несоблюдение правил дорожного движения водителями", - отметил он.

Также начальник патрульной полиции рассказал, что чаще всего аварии вызывают нарушение правил маневрирования - 38% всех аварий, а несоблюдение безопасной дистанции - 22,5%. На третьем месте - нарушение безопасной скорости движения - 18%.

"Мы видим, что нарушение правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции - более 60%. А это говорит о том, что водители прежде всего сами нарушают правила дорожного движения и своими действиями обуславливают совершение ДТП", - добавил Билошицкий.

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