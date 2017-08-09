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Из-за поста министра о жаре в вагоне уволили начальника депо

Среда, 9 августа 2017, 13:54

"Укрзализныця" извинилась перед пассажирами вагона, о котором написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Об этом говорится в сообщении компании на официальном сайте.

"О посте вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе о путешествии в вагоне № 12 поезда № 297 Херсон-Киев 6-7 августа. Укрзализныця уже провела оперативное расследование предоставленных фактов. Напомним, госпожа Иванна сообщила, что в вагоне не работала система кондиционирования воздуха. Случаи, когда вагон оборудован системой кондиционирования, но она по каким-то причинам не работает, железнодорожники берут на контроль", - заявили в УЗ.

Там сообщили, что в вагоне № 12 поезда № 297 кондиционер не работал из-за неудовлетворительной работы ОАО "Днепровагонремстрой", с которым Укрзализныця заключила соглашение на выполнение сервисных услуг по ремонту и подготовке к эксплуатации систем кондиционирования воздуха.

"Работники ОАО "Днепровагонремстрой" отремонтировали систему кондиционирования воздуха в этом вагоне 01-03.08.2017. К сожалению, система кондиционирования вышла из строя уже во время первого рейса: произошла утечка хладагента из системы кондиционирования воздуха. Сейчас этот вагон исключен из состава поезда, оформляются соответствующие претензии к ОАО "Днепровагонремстрой", - сообщили в компании.

"Укрзализныця" заявила, что начинает работу по прекращению действия заключенного соглашения с ОАО "Днепровагонремстрой" как с исполнителем, который не смог предоставить качественные услуги.

Также там сообщили, что плохое самочувствие проводника вызвано пищевым отравлением и сейчас он лечится в житомирской больнице.

"При этом Укрзализныця осознает свою ответственность за сложившуюся ситуацию. После оперативного рассмотрения принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальника, заместителя начальника и главного инженера пассажирского вагонного депо Киев-Пассажирский", - заявили в УЗ.

Ранее 7 августа Климпуш-Цинцадзе написала в Facebook историю о поездке в вагоне с неработающим кондиционером во время жары.

"Слышала разные истории о наших поездах, но сказать, что сегодняшняя меня поразила, это ничего не сказать! Поезд 297 Херсон-Киев, что сегодня прибыл в Киев, вагон 12... Жара чрезмерная течение всего путешествия - окна не открываются, кондиционер не работает... Пассажиры в духоте; того, кто ехал после недавней операции на сердце, чуть откачивали всю дорогу; проводник от жары просто потерял сознание.... на какой-то из станций пришлось вызвать скорую... ", - пожаловалась она.

Украинская правда

Темы: Укрзализныцятранспорт
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