Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров сказал, когда войска РФ уйдут из Приднестровья

Пятница, 1 сентября 2017, 13:56

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что те, кто инициирует вывод российских военных из Приднестровья хотят войны РФ с Украиной и Молдовой.

Об этом он рассказал на выступлении в МГИМО 1 сентября, сообщает "УНИАН".

"Я не думаю, что можно предрекать войну. Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой представителей молдавского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывести наших военнослужащих из Приднестровья. Те, кто это подсказал молдавскому правительству, они хотят войны между нами и Украиной, между нами и Молдовой", - сказал Лавров.

По его словам, те люди, которые подсказывают Молдове такие действия, "тормозят работу формата 5+2".

"Им не нужно урегулирование, им нужно что-то сделать неприятное для РФ, подсунуть очередную какую-нибудь кризисную ситуацию", - заявил глава МИД РФ.

Он считает, что подобная тактика - это "линия на сдерживание России".

"Российские военнослужащие находятся в Приднестровье на основе соглашений, заключенных вскоре после того, как горячую фазу конфликта в начале 90-х годов удалось погасить благодаря российской армии", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие уйдут, "как только будут созданы условия".

Как известно, Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. 

Соответствующее письмо постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару было обнародовано 22 августа. В обращении он  подчернкул, что Россия обязалась полностью вывести свои войска с территории Молдовы до 2002 года. 

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Последние новости
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: