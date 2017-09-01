Лавров сказал, когда войска РФ уйдут из Приднестровья

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что те, кто инициирует вывод российских военных из Приднестровья хотят войны РФ с Украиной и Молдовой.

Об этом он рассказал на выступлении в МГИМО 1 сентября, сообщает "УНИАН".

"Я не думаю, что можно предрекать войну. Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой представителей молдавского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывести наших военнослужащих из Приднестровья. Те, кто это подсказал молдавскому правительству, они хотят войны между нами и Украиной, между нами и Молдовой", - сказал Лавров.

По его словам, те люди, которые подсказывают Молдове такие действия, "тормозят работу формата 5+2".

"Им не нужно урегулирование, им нужно что-то сделать неприятное для РФ, подсунуть очередную какую-нибудь кризисную ситуацию", - заявил глава МИД РФ.

Он считает, что подобная тактика - это "линия на сдерживание России".

"Российские военнослужащие находятся в Приднестровье на основе соглашений, заключенных вскоре после того, как горячую фазу конфликта в начале 90-х годов удалось погасить благодаря российской армии", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие уйдут, "как только будут созданы условия".

Как известно, Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Соответствующее письмо постоянного представителя Молдовы при ООН Виктора Морару было обнародовано 22 августа. В обращении он подчернкул, что Россия обязалась полностью вывести свои войска с территории Молдовы до 2002 года.