Суркис договаривается, чтобы таки сыграть скандальный матч с "Мариуполем"
Игорь и Григорий Суркисы ведут переговоры о проведении матча ФК "Мариуполь" - "Динамо".
Об этом сообщает источник "Украинской правды" в Премьер-лиге.
Накануне киевское "Динамо" отказалось ехать на матч 7 тура Премьер-лиги, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что команде не предоставили письменных гарантий безопасности от силовых структур на поединке в Мариуполе.
Сейчас даже называется возможная дата проведения игры – 20 сентября этого года. Братья Суркисы уже встретились с президентом Премьер-лиги Владимиром Генинсоном. На этой встрече Генинсону предложили внести ходатайство от УПЛ на комитет Федерации футбола Украины, чтобы матч "Мариуполь" - "Динамо" был проведен именно 20 сентября и клубу не причисляли техническое поражение.
Также стало известно, что в ФФУ готовы пойти на уступки "Динамо" и перенести игру, но только в том случае, если киевский клуб договориться с другими команды УПЛ и самым ФК "Мариуполь" по проведению этой игры.
Как известно, "Динамо" грозит техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь.
Решение по этому вопросу будет принято регламентным комитетом ФФУ 7 сентября.
Если "Динамо" присудят техническое поражение, то у клуба остается еще шанс подать апелляцию в Апелляционный комитет ФФУ, а затем в качестве последней инстанции - Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Украинская правда