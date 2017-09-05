Суркис договаривается, чтобы таки сыграть скандальный матч с "Мариуполем"

Игорь и Григорий Суркисы ведут переговоры о проведении матча ФК "Мариуполь" - "Динамо".



Об этом сообщает источник "Украинской правды" в Премьер-лиге.



Накануне киевское "Динамо" отказалось ехать на матч 7 тура Премьер-лиги, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что команде не предоставили письменных гарантий безопасности от силовых структур на поединке в Мариуполе.



Сейчас даже называется возможная дата проведения игры – 20 сентября этого года. Братья Суркисы уже встретились с президентом Премьер-лиги Владимиром Генинсоном. На этой встрече Генинсону предложили внести ходатайство от УПЛ на комитет Федерации футбола Украины, чтобы матч "Мариуполь" - "Динамо" был проведен именно 20 сентября и клубу не причисляли техническое поражение.



Также стало известно, что в ФФУ готовы пойти на уступки "Динамо" и перенести игру, но только в том случае, если киевский клуб договориться с другими команды УПЛ и самым ФК "Мариуполь" по проведению этой игры.



Как известно, "Динамо" грозит техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь.



Решение по этому вопросу будет принято регламентным комитетом ФФУ 7 сентября.



Если "Динамо" присудят техническое поражение, то у клуба остается еще шанс подать апелляцию в Апелляционный комитет ФФУ, а затем в качестве последней инстанции - Спортивный арбитражный суд в Лозанне.



Украинская правда