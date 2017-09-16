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Луценко: Необоснованных арестов по "делу Саакашвили" не будет

Суббота, 16 сентября 2017, 18:01

Никаких необоснованных арестов по "делу Саакашвили" после нарушения соратниками экс-президента Грузии Михеила Саакашвили порядка пересечения границы не будет.

Об этом в кулуарах конференции YES, которая проходит в Киеве, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Посмотрите, как грузинские власти общались с оппозицией путем силового разгона с залитыми кровью улицами. Это, кстати,  один из эпизодов, которые инкриминируют Саакашвили. И как наша власть общается с оппозицией, вежливо приходя и прося расписаться под протоколом", - отметил Луценко.

Он добавил, что "в любом случае мы не поддадимся на провокации и никакого насилия или необоснованных арестов по этому делу не будет".

"Есть вопросы (у Саакашвили) по указу президента (о лишении его гражданства Украины) - в суд. Это специальная площадка, созданная для того, чтобы найти истину", - подытожил Луценко.

Вместе с тем в разговоре с нардепом от БПП Мустафой Найемом Луценко заявил, что по закону, ответственность есть как за незаконное пересечение границы, так и за советы и помощь в незаконном переправлении через границу.

На вопрос, имеет ли Луценко доказательства о "советах" Саакашвили от тех политиков, которые сопровождали экс-президента Грузии до границы, Луценко заявил: "Да".

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

Во вторник утром во Львове представитель ГПСУ зачитал Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Украинская правда

Темы: СаакашвилиЛуценко
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