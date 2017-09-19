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Главные новости дня

Вторник, 19 сентября 2017, 21:59

Подборка самых важных новостей за 19 сентября на Украинской правде.

Об учениях "Запад-2017". Российские СМИ сообщают, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, двое человек оказались в больнице.

Минобороны России подтвердило случайный залп ракетами из вертолета не по цели, однако заявляет, что ошибка произошла "в другой период времени".

О судебной реформе. Народные депутаты рассмотрели тысячу из 4383 поправок к законопроекту о внесении изменений в ряд кодексов, что входит в пакет судебной реформы. В то же время при рассмотрении 19 сентября нардепы не поддержали ни одну из поправок – во время голосования "за" были менее сотни народных избранников. Более половины мест депутатов в сессионном зале – пустые.

О Саакашвили. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили сегодня приходил под Администрацию президента, где требовал выдать ему документы, позволившие президенту Петру Порошенко отобрать у него гражданство.

О митинге медиков. Представители Профсоюза работников здравоохранения, Центра экстренной медицинской помощи при поддержке членских организаций Федераций профсоюзов Украины, протестовали утром в Киеве. Они требовали: достойные зарплаты, назначение министра здравоохранения, соцзащиту медработников, возврат долгов по зарплате и тому подобное. 

О нападении на журналистов программы "Схемы". Служебная проверка в Управлении государственной охраны не выявила нарушений в действиях своих сотрудников относительно журналистов программы "Схемы". По словам главы УГО, "сотрудник УГО споткнулся о склон и, падая, схватился за оператора".

О Севастополе. В оккупированном Севастополе 18 сентября вечером российские полицейские провели рейд по квартирам одного из домов, где проживают семьи военнослужащих ВСУ и военные пенсионеры.

Темы: СаакашвилиСевастопольРосcия
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