Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 20 сентября на "Украинской правде".

О Порошенко в ООН. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина нуждается в помощи миротворцев ООН из-за вооруженной агрессии РФ против Украины. По его словам, миротворческая миссия должна помочь решить конфликт, а не заморозить.

Также Порошенко заявил, что представители России, страны-агрессора, не могут входить в миротворческую миссию ООН в Донбассе, поскольку тогда будет нарушен главный принцип ООН - непредвзятость.

Еще Порошенко предложил создать международную группу по координации усилий касательно освобождения Крыма от российской оккупации.

О митинге в Одессе. Под зданием мэрии Одессы, где проходила сессия горсовета, сегодня был митинг, в котором участвовало около 500 человек.

Позже там начались столкновения между правоохранителями и активистами, которые пытались прорваться на заседание горсовета.

О Нелли Штепе. Ленинский районный суд Харькова отпустил из СИЗО обвиняемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Нелли Штепу и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

О Нафтогазе. НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний, которые входят в группу "Нафтогаз", подали в Гаагский трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым. Убытки группы "Нафтогаз" в результате оккупации Крыма в настоящее время оцениваются экспертами на сумму около 5 млрд долларов, заявляет компания.

О Бубке. Французская газета Le Monde подозревает главу Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку в причастности к коррупционной сделке.

Сам Бубка отвергает обвинения в причастности к коррупционному скандалу в Международном олимпийском комитете.

О судье Кирееве. Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего судьи Печерского районного суда Родиона Киреева, который судил Юлию Тимошенко.

О психиатре, оскорбившем участников АТО. Министр обороны Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя полковника Олега Друзя после его слов о потенциальных психологических угрозах для участников АТО.