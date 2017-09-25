Луценко начал конфисковать $200 миллионов Януковича

Генеральная прокуратура начала спецконфискацию 200 миллионов долларов из похищенных бывшим президентом Виктором Януковичем средств.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"Спецконфискация 200 млн ОПГ Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", - написала Сарган.

Как видно из видео, Луценко пришел в АО "Укрэксимбанк".

"По решению Сосновского районного суда г. Черкассы от 21.08.2017 года в соответствующем уголовном производстве о признании лица виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 255 (создание преступной организации), ч 1 с. 28 (пособничество), ч 4 ст. 209 (отмывание средств) для организации выполнения в части применения специальной конфискации средств, находящихся на счетах в АО "Укрэксимбанк".

21 числа решение вступило в законную силу, и средства, которые хранятся в вашем банке, – потому что у нас так же есть другие банки по этому – будут переданы в государственную казну ", - сказал Луценко.

Как известно, на прошлой неделе Луценко заявил о том, что 22 сентября вступило в силу решение суда о спецконфискации 200 миллионов долларов банковских активов из окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Ранее Луценко сообщал о том, что ГПУ вернула в бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, похищенных Януковичем и его командой. А в ближайшее время конфискует еще несколько сотен миллионов долларов.

Как известно, в Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из "семьи Януковича".

Украинская правда