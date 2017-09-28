Гриневич допускает увеличение количества предметов в школах на языках нацменьшинств

Министр образования и науки Лилия Гриневич допускает увеличение количества предметов в школах на языках национальных меньшинств.

Об этом она сообщила по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьян Поп, передают Українські Новини.

"Я допускаю, что мы можем обсуждать, если у нас будут соответствующие основания для этого, увеличение доли предметов, которым могут обучать на языках национальных меньшинств", - сказала она.

В частности речь идет о возможном расширении количества предметов на разных этапах обучения.

В то же время министр отметила, что для этого должно быть объективное обоснование.

Согласно принятой редакции закона об образовании, с сентября 2018 года дошкольное и начальное образование сможет осуществляться на языке нацменьшинства при параллельном изучении государственного языка.

В средней школе дети будут начинать обучение на государственном языке, а язык национального меньшинства будет изучаться как отдельная дисциплина.

Как сообщалось, в Венгрии заявили о намерении блокировать любые евроинтеграционные инициативы Украины из-за языковых норм новой редакции закона "Об образовании".

Россия считает языковые нормы закона об образовании ущемляющими права русскоязычного населения в Украине.

Польша, Венгрия, Румыния и Молдова выразили обеспокоенность, что языковые нормы новой редакции закона "Об образовании" нарушают права нацменьшинств в Украине.

Болгария, Греция, Румыния и Венгрия призывают Украину не вводить в действие норму нового закона "Об образовании" относительно обучения исключительно на украинском языке.

Украина готова предоставить в Совет Европы на экспертизу статью о языке образования новой редакции закона об образовании.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру образования и науки Лилии Гриневич и министру иностранных дел Павлу Климкину провести консультации с послами стран Европейского Союза по вопросу языковых норм новой редакции закона "Об образовании".

После чего Украина и главы дипмиссий договорились о плане имплементации языковых норм новой редакции закона об образовании и о двусторонних консультациях.

5 сентября Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего обучения в школе.

25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании".

Новая редакция закона вступит в силу 28 сентября.