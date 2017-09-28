На складах в Калиновке не работала даже пожарная сигнализация

На складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области не работала пожарная сигнализация, а также не хватало 50% технических средств охраны.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Одессе в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Из недостатков, которые установило следствие – неработающая пожарная сигнализация, на 50% обеспеченность техническими средствами охраны", – сказал он.

На безопасность военных складов в Калиновке освоили лишь 2 миллиона гривен, хотя за текущий год на нее выделили более 25 миллионов.

Матиос отметил, что после пожара на военных складах в Балаклее Харьковской области весной 2017 года СНБО и Кабинет министров выделили из резервного фонда на счета военной базы в Калиновке более 16 млн грн.



"По состоянию на день происшествия Кабинет министров выделил именно для этой базы через резервный фонд и Министерство обороны более 16 млн грн живыми деньгами, которые находились на счету воинской части, были направлены именно на меры по повышению защищенности опасных объектов хранения боевого запаса Вооруженных сил. Это данные именно по этой базе военной части №1119", – сказал он.

"Начиная с апреля, ежемесячно эти деньги поступали. Самый большой транш средств от Кабинета министров через Министерство обороны поступил месяц назад в размере 11,5 млн грн. На данный момент освоено всего было 2 млн грн", – заявил Матиос.

"То есть интенсивность использования средств для обеспечения противопожарной (безопасности – ред.), обваловочных ограждений и других мер происходила очень замедленными темпами", – заключил главный военный прокурор

Он добавил: "Всего на эту базу было выделено более 25 млн грн только на этот год".

Главный военный прокурор отметил, что охраной объекта занимались люди в возрасте, которым выплачивалась очень низкая зарплата, – и у них была низкая мотивация работы.

На момент возникновения чрезвычайного происшествия арсенал охраняли только несколько постов зенитного прикрытия арсенала и 17 сотрудников военизированной охраны, добавил он.

Матиос считает, что "при большом желании" за выделенные правительством средства можно было не только значительно увеличить зарплату охранникам, но и изменить систему постов, и привести в порядок периметр базы, поставив соответствующие ограждения, чтобы на ее территорию, по крайней мере, не заходили дикие животные.

Ранее сообщалось, что в 2017 году воинская часть А1119 в Калиновке заключила 12 контрактов на 2,062 миллиона гривен на противопожарные услуги – большую част ьтендеров выиграло сомнительное ООО "Торгово-производственное предприятие "Астек".

26 сентября на базе боеприпасов в Калиновке начались взрывы. Подозревали диверсию. По данным Матиоса, диверсионных групп не нашли, но диверсию могли совершить те, кто имел доступ к складам с боеприпасами. Это одна из версий.

Следователи называли 4 основных версии детонации боеприпасов.

Минобороны взяло под усиленную охрану ряд военных стратегических объектов.



Министр обороны Степан Полторак сообщил, что на складах боеприпасов в Калиновке было 83 тысяч тонн боеприпасов, из них лишь 68 тонн были готовы к применению.



Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации в Калиновке.



Алена Рощенко, УП