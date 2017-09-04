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Луценко анонсирует новые суды для друзей Януковича и подозрения нардепам

Понедельник, 4 сентября 2017, 19:18

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что завершены дела по более 10-м приближенным к экс-президенту Виктору Януковичу людям, а также возможны новые подозрения депутатам.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Николаеве 4 сентября.

Луценко отметил, что уже идет суд над Виктором Януковичем, и уже завершены дела по "полутора десяткам его ближайшего окружения". "Мы их завершили и сейчас от судов получаем последние разрешения на заочные процессы", – сказал он.

"Это был первый удар, который дал реальные результаты – 1,5 миллиарда долларов на счетах госбюджета. И это еще не конец, скоро будут новости", – заявил Луценко.

Кроме того, по словам генпрокурора, правоохранители "ударили" по действующим чиновникам – уже более 50 лицами занимается суд; а также по высшим госслужащим и народным депутатам.

"Сейчас несколько десятков депутатов проверяется на правильность заполнения электронной декларации и полноту уплаты налогов. На сегодняшний день около полутора десятка из них находятся на стадии сообщения налогового решения – это сообщение Налоговой о том, что налоги уплачены не все. Они имеют право обжаловать в судах – и только после того, как суд признает, что налоги уплачены не все, я иду в Верховную Раду", – заявил также он.

"В отношении других депутатов, есть и не налоговые версии – они пока прорабатываются следствием. Когда доказательств будет достаточно – я подам представление в Верховную Раду", – сказал генпрокурор, и добавил, что депутаты тщательно защищают своих коллег.

"По моим субъективным ощущениям, осенью придется подавать новые представления. Сколько – не знаю, а если бы и знал, то не сказал бы, на кого – тем более. Но никакой гонки нет", – заявил Луценко.

Он пояснил: "Смысл в том, чтобы в следующую Верховную Раду пришло как можно меньше людей, которые хотят заниматься бизнесом, туда должны приходить политики, которые не будут использовать Верховную Раду как верховную биржу, а мандат – как крышу".

"Крыши сломаны, смею заявить. Депутаты уже понимают, что у них нет полной безответственности", – заверил Луценко

Он подчеркнул: "Я не гоняюсь за депутатами, министрами, губернаторами или еще кем-то, моя задача оценивать предоставленные факты и доказательства".

Алена Рощенко, УП

Темы: ЯнуковичВерховная РадаГенпрокуратура
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