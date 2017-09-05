Ляшко показывает журналистам дом родственников, а машины прячет – СМИ
Народный депутат Олег Ляшко показывает журналистам как свой дом сестры жены, а машины, на которых ездит, не указывает в декларациях.
Об этом сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом".
По данным программы, хотя сам нардеп и живет в доме за 15 млн грн в Козине, а в Киеве имеет еще две квартиры, журналистам он показывает дом сестры жены Роситы Сайранен - Лолиты Федотовой.
Так, в 2014 году нардеп впервые показал свою квартиру корреспондентам канала ICTV. Показал сад, огород, завел в дом и искренне признался: последние деньги потратил на это еще недостроенное жилье. Однако, если нардеп потратил деньги и приобрел недвижимость, она должна появиться в декларации еще за 2014 год, или за последующие годы, но его там нет.
Как выяснилось, дом, который в 2014 году Ляшко демонстрировал журналистам - сейчас уже достроенный - записан изначально на младшую сестру жены Ляшко - Лолиту Федотову. Жена нардепа утверждает, что дом купила ее сестра: "Взяла кредит и купила".
В то же время, на кого бы ни был записан дом, семья Ляшко очень часто его посещает.
По информации журналистов, именно из этого дома на автомобиле Mercedes GL 550 регулярно выезжает жена Ляшко - Росита Сайранен. Как и дом, автомобиль отсутствует в декларации нардепа. Официально Mercedes записан на близкого к представителям радикальной партии Антона Розова.
Еще один незадекларированный автомобиль - Toyota Land Cruiser, на котором нардеп Андрей Лозовой с Олегом Ляшко приехал в МВД в день снятия депутатской неприкосновенности. Автомобиль записан на все ту же Лолиту Федотову.
Сам Олег Ляшко, говорят авторы программы, передвигается на незадекларированном бронированном Cadillac Escaladе. Такого автомобиля в декларации нардепа тоже нет, однако ранее Ляшко уже неоднократно фиксировали на этой машине возле ВРУ. Официально авто записано на советника Ляшко - Александра Гулака. Он является членом "Радикальной партии" и даже в 2014 году баллотировался в народные депутаты, но не прошел. В заявлении, поданном в ЦИК, мужчина не указал место работы, лишь отметил, что временно не работает.
Как сообщалось, народный депутат от Радикальной партии Олег Ляшко купил дом и два земельных участка стоимостью 15 млн грн в пгт Козин Киевской области.
Нардеп заявил, что приобрел дом в кредит, который собирается выплатить за 5 лет.