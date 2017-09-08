Сельсовет хочет купить авто за полмиллиона, на дороги – 300 тысяч

Градижский поселковый совет Полтавской области планирует в сентябре приобрести автомобиль SUZUKI SX4 за 519 тысяч гривен, а на ремонт дорог потратил 300 тысяч.

Об этом говорится в годовом плане закупок сельсовета на портале Prozorro, передает "Радио Свобода".

В документе также отмечается, что участники закупок могут предложить автомобили других марок с аналогичными характеристиками, но это должен быть "универсал".

Авто должно быть поставлено до конца года.

Всего в 2017 году Градижский поселковый совет на тендерах заключил 15 контрактов на сумму 2,1 миллиона гривен. В частности, 300 тысяч гривен - на ремонт дорог, 200 тысяч - на разработку генерального плана, по 100 тысяч - на металлопластиковые окна и забор.