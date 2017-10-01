Матиос: Каждый украинец должен иметь оружие

Каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни.

Об этом в "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь ... Я военнослужащий, это мое табельное оружие, я имею право на его ношение, хранение и применение", - заявил он на вопрос, зачем он носит с собой оружие.

При этом Матиос добавил, что применял оружие "исключительно в тире или на полигоне".

Украинская правда