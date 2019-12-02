Чумак знает, что кто-то в прокуратуре "сливает" материалы Матиосу

Главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что не общается со своим предшественником Анатолием Матиосом, но понимает, что кто-то из прокуратуры сливает ему информацию.

Источник: интервью Чумака "BBC News Украина"

Детали: Чумак рассказал, что не общается со своим предшественником и не знает, как служебная информация об осмотре 3 украинских кораблей, которые недавно вернула Россия, попала к Матиосу.

В частности, 21 ноября Матиос опубликовал неофициальный отчет о состоянии трех украинских кораблей, которые Россия вернула Украине. В отчете говорилось, что с судов исчезло не только оружие и рации, но и унитазы, и тому подобное.

По словам Чумака, корабли украинская сторона приняла "в очень плохом состоянии", поэтому будет возбуждено уголовное дело о хищении.

Прямая речь Чумака: "Я так понимаю, что определенные должностные лица прокуратуры южного региона поддерживают хорошую связь с бывшим военным прокурором и предоставили ему все эти материалы. Понятно, что это будет учтено при проведении аттестации, при проверке на добродетель и т.д.".

Чумак об отношениях с Матиосом: "Я с ним никак не общаюсь".

Что было раньше: 10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что уволит с должности председателя СБУ Ивана Баканова при наличии доказательств, что его консультирует бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Еще в должности замглавы Офиса президента Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

29 августа Зеленский внес проект закона №1032, которым предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.

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Напомним: