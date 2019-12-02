Чумак знает, что кто-то в прокуратуре "сливает" материалы Матиосу

Главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что не общается со своим предшественником Анатолием Матиосом, но понимает, что кто-то из прокуратуры сливает ему информацию.

Источник: интервью Чумака "BBC News Украина", Facebook-страница Матиоса

Детали: Чумак рассказал, что не общается со своим предшественником и не знает, как служебная информация об осмотре 3 украинских кораблей, которые недавно вернула Россия, попала к Матиосу.

В частности, 21 ноября Матиос опубликовал неофициальный отчет о состоянии трех украинских кораблей, которые Россия вернула Украине. В отчете говорилось, что с судов исчезло не только оружие и рации, но и унитазы, и тому подобное.

По словам Чумака, корабли украинская сторона приняла "в очень плохом состоянии", поэтому будет возбуждено уголовное дело о хищении.

Прямая речь Чумака: "Я так понимаю, что определенные должностные лица прокуратуры южного региона поддерживают хорошую связь с бывшим военным прокурором и предоставили ему все эти материалы. Понятно, что это будет учтено при проведении аттестации, при проверке на добродетель и т.д.".

Чумак об отношениях с Матиосом: "Я с ним никак не общаюсь".

Позже Матиос в Facebook написал, что никогда бы не "светил" информацией, если бы ему ее "сливали". Он добавил, что приемом украинских судов занималась не одна служба.

Кроме того, Матиос написал, что слова Чумака об учете информации о "сливе" при проведении аттестации прокуроров или во время проверки на добродетель, могут "прилететь к нему бумерангом".

Что было раньше: 10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что уволит с должности председателя СБУ Ивана Баканова при наличии доказательств, что его консультирует бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Еще в должности замглавы Офиса президента Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

29 августа Зеленский внес проект закона №1032, которым предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.

Знать больше: Ликвидировать нельзя реформировать. Что не так с прокуратурой Матиоса

Напомним: