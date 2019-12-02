Чумак знает, что кто-то в прокуратуре "сливает" материалы Матиосу
Главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что не общается со своим предшественником Анатолием Матиосом, но понимает, что кто-то из прокуратуры сливает ему информацию.
Источник: интервью Чумака "BBC News Украина"
Детали: Чумак рассказал, что не общается со своим предшественником и не знает, как служебная информация об осмотре 3 украинских кораблей, которые недавно вернула Россия, попала к Матиосу.
В частности, 21 ноября Матиос опубликовал неофициальный отчет о состоянии трех украинских кораблей, которые Россия вернула Украине. В отчете говорилось, что с судов исчезло не только оружие и рации, но и унитазы, и тому подобное.
По словам Чумака, корабли украинская сторона приняла "в очень плохом состоянии", поэтому будет возбуждено уголовное дело о хищении.
Прямая речь Чумака: "Я так понимаю, что определенные должностные лица прокуратуры южного региона поддерживают хорошую связь с бывшим военным прокурором и предоставили ему все эти материалы. Понятно, что это будет учтено при проведении аттестации, при проверке на добродетель и т.д.".
Чумак об отношениях с Матиосом: "Я с ним никак не общаюсь".
Что было раньше: 10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что уволит с должности председателя СБУ Ивана Баканова при наличии доказательств, что его консультирует бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.
2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
Еще в должности замглавы Офиса президента Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.
29 августа Зеленский внес проект закона №1032, которым предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.
Знать больше: Ликвидировать нельзя реформировать. Что не так с прокуратурой Матиоса
Напомним:
- 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.
- 20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире в связи с тем, что россияне их фактически "угробили".
- Президент Владимир Зеленский после осмотра возвращенных РФ судов сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования, и заявил, что Украина будет требовать от России вернуть "все что там есть".
powered by lun.ua