В РФ говорят, что состав миротворцев должен нравиться боевикам Донбасса

Россия по-прежнему видит роль миротворцев на Донбассе только в том, чтобы охранять наблюдателей ОБСЕ, и опасается возвращения контроля над захваченной территорией Украине.

Это следует из слов статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина в интервью "РИА Новости".

Он напомнил, что 5 сентября Россия предложила Совбезу ООН проект резолюции о миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, но Украина не согласна на российский вариант и добивается размещения миротворцев на всей территории Донбасса, в том числе, вдоль границы с РФ.

"Складывается впечатление, что Киев отводит ооновским "голубым каскам" совершенно иную роль. Фактически им приписывается чуть ли не роль "оккупационных сил" для "наведения порядка" на юго-востоке Украины, установления там международного протектората", – сказал Карасин.

"Такие заходы есть не что иное, как ревизия сути минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года. Разумеется, с этим мы согласиться не можем", – заявил он.

Карасин добавил, что состав "охранной" миссии ООН будет предметом отдельных консультаций в Нью-Йорке.

"Нужен действительно дееспособный и четкий мандат, который, помимо прочего, будет приемлем для Донбасса", – заявил он, тогда как Украина выступает против россиян в миротворческой миссии.

По мнению Карасина, необходим "деполитизированный и конструктивный диалог всех заинтересованных сторон конфликта".

Он напомнил позицию, озвученную президентом и главой МИД РФ: "Силы ООН будут охранять СММ и только при выполнении наблюдателями ОБСЕ функций, вытекающих из их мандата в плане реализации минских договоренностей".

"Эта операция ООН, которую мы рассматриваем как вспомогательную, не должна привести к слому минской конструкции и изменению переговорных форматов – контактной группы и "нормандской четверки", – заявил Карасин.

Заместитель главы МИД РФ отметил, что помощник президента России Владислав Сурков недавно в Белграде еще раз изложил спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру подходы Кремля к возможной роли ООН на Донбассе и оценку ситуации.

"Было обращено внимание на неконструктивную линию Киева по блокированию политического процесса в рамках минской контактной группы и "нормандского формата". Призвали американскую сторону оказать влияние на украинские власти с целью побудить их к выполнению взятых на себя в Минске обязательств, в первую очередь в плане принятия постоянно действующего закона "Об особом статусе Донбасса", – заявил Карасин.

Он считает, что одобренный в Верховной Раде "законопроект о продлении особого статуса лишь на один год – это паллиативный шаг, который не решает ключевых проблем".

"Как в случае и с предыдущим законом, этот законопроект, несмотря на требования минского "Комплекса мер", также не был согласован с представителями Донецка и Луганска. Разговор с американскими коллегами будет продолжен", – отметил Карасин.

Как известно, Украина ознакомила Совет Безопасности ООН со своей позицией по введению миротворцев на Донбасс и имеет наготове собственный проект резолюции об этом. Но перед запуском международного контингента настаивает на выводе Россией ее наемников и оружия с востока страны.

Алена Рощенко, УП