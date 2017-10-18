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Березенко: Если будет провалена медреформа, вина – на организаторах митинга

Среда, 18 октября 2017, 11:18

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" опасаются, что 19 октября может не хватить голосов для принятия законопроектов по медицинской реформе из-за того, что часть народных депутатов не придет в парламент, боясь быть избитыми участниками акции под стенами Верховной Рады.

Об этом сказал заместитель главы фракции БПП, член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Сергей Березенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Меня беспокоит, что завтрашние акции протеста и недопуск депутатов, избиение депутатов, что было вчера,.. - это может вынудить большое количество депутатов не прийти в зал, и мы не соберём большое количество голосов за медицинскую реформу", – сказал Березенко.

Он также отметил, что будет винить организаторов акции у здания парламента, если из-за блокирования доступа нардепов в парламент будет провалена медицинская реформа.

Также Березенко отметил, что народные депутаты из БПП, к которым митингующие во вторник применили силу – Олег Барна, Юлий Мамчур, Алексей Гончаренко – не обращались в полицию с заявлениями по соответствующим фактам.

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Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг с лозунгами за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

В 16:30 в столкновениях под Верховной Радой появились первые пострадавшие – это один из активистов и полицейский.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Полиция Киева открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского. Всего к медикам обратились четыре человека.

Вечером 17 октября из-за попыток  проверять митингующих вечером под зданием Верховной Рады начались беспорядки. Позже эмоции спали.

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев на брифинге заявил, что полиция продолжит обеспечивать безопасность во время проведения массовых мероприятий и беспрепятственную работу Верховной Рады.

Вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей.

18 октября Верховная Рада продолжает рассмотрение медицинской реформы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радазаконодательствоздравоохранение
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