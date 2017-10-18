Березенко: Якщо провалиться медреформа, вина – на організаторах мітингу

У фракції "Блок Петра Порошенко" побоюються, що 19 жовтня може не вистачити голосів для прийняття законопроектів щодо медичної реформи через те, що частина народних депутатів не прийде в парламент, побоюючись зазнати побоїв від учасників акції під стінами Верховної Ради.



Про це сказав заступник глави фракції БПП, член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Сергій Березенко, передає "Інтерфакс-Україна".



"Мене турбує, що завтрашні акції протесту і недопуск депутатів, побиття депутатів, що було вчора,.. - це може змусити велику кількість депутатів не прийти в зал, і ми не зберемо велику кількість голосів за медичну реформу", – сказав Березенко.



Він також зазначив, що буде звинувачувати організаторів акції біля будівлі парламенту, якщо через блокування доступу нардепів в парламент буде провалена медична реформа.



Також Березенко зазначив, що народні депутати з БПП, до яких учасники мітингу у вівторок застосували силу - Олег Барна, Юлій Мамчур, Олексій Гончаренко – не зверталися в поліцію із заявами щодо відповідних фактів.

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Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг з лозунгами за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

О 16:30 у сутичці під ВР з'явилися перші постраждалі – це один з активістів і поліцейський.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок. Всього до медиків звернулися чотири людини.

Увечері 17 жовтня через спроби перевіряти мітингувальників ввечері під будівлею Верховної Ради почалися заворушення. Згодом емоції вщухли.

Керівник Нацполіціі України Сергій Князєв на брифінгу заявив, що поліція продовжить забезпечувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради.

Вхід в зону мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів.

18 жовтня Верховна Рада продовжує розгляд медичної реформи.