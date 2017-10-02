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Штаб АТО: С начала суток боевики 9 раз нарушали перемирие

Понедельник, 2 октября 2017, 18:11

В течение дня боевики били из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов по украинским позициям у Широкино, Водяного и Павлополя, а также по жилому сектору в районе Марьинки.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Утром боевики били из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов по нашим позициям у Широкино, Водяного и Павлополя, что на Приморском направлении. А около половины одиннадцатого, во время обстрела опорных пунктов сил АТО в районе Марьинки, оккупанты ударили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и по жилищному сектору этого поселка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате попаданий в жилой дом загорелась крыша, были повреждены окна и стены.

"На Донецком направлении пророссийские наемники дважды из пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь на подступах к Майорскому. Из этого же оружия боевики обстреляли наши укрепления вблизи Песков и Невельского. На Луганском направлении, с ночи враг применял минометы калибра 82 миллиметра неподалеку Крымского", - сообщает пресс -центр.

По подсчетам штаба АТО, от полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие, на что украинские военные ответили 7 раз. Потерь среди украинских военных нет.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО вновь продемонстрировал, что российско-оккупационные группировки не только не соблюдают минские договоренности, а презирают все нормы международного гуманитарного права", - отметили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что в воскресенье ночью боевики открыли огонь по жилому сектору вблизи поселка Зайцево. Полностью выгорел жилой дом.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОМинские соглашения
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