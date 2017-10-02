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ФИФА оштрафовала Украину за поведение болельщиков

Понедельник, 2 октября 2017, 23:21

Международная федерация футбольных ассоциаций оштрафовала Федерацию футбола Украины на 48 000 швейцарских франков, то есть около 42 тысяч евро, по итогам осенних матчей квалификации ЧМ-2018 с Турцией и Исландией.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Согласно информации, основная сумма штрафа, 41 000 евро, выписана за матч против турок в Харькове, где фанаты скандировали дискриминационные кричалки, блокировали лестничные пролеты, также были случаи выбега на поле.

В матче с Исландией фанаты украинской сборной использовали файеры и петарды. Также ФФУ получила официальное предупреждение от международной федерации.

Как известно, первый матч отборочной кампании ЧМ-2018 против Исландии украинская сборная играла на пустых трибунах в Киеве именно из-за поведения фанатов. Также ФИФА дисквалифицировал в связи с этим "Арену Львов".

Укринформ

Темы: спорт
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