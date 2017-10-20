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ДТП в Харькове: врачи рассказали о состоянии травмированных

Пятница, 20 октября 2017, 13:26

Одна из пострадавших от наезда "Лексуса" в Харькове, которая до сих пор оставалась без сознания, начала приходить в себя.

Об этом сообщает местное издание "Городской дозор".

По его информации, четверо пострадавших, которые находятся в Харьковской клинической больнице им. Мещанинова, живы, и им продолжают оказывать помощь.

Одна из пострадавших сестер Оксана начинает просыпаться и подавать признаки сознания, а Диана по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще одной пострадавшей в ДТП женщины - стабильное.

Пострадавшего мужчину сегодня перевезут в Институт патологии позвоночника и суставов имени Ситенко, где ему сделают операцию.

"У него сложнейший перелом кости в голеностопном суставе. И операцию ему надо делать срочно, чтобы в дальнейшем он смог ходить", - цитирует слова мэра Харькова Геннадия Кернеса сайт 057.ua.

Как сообщили изданию в пресс-службе Харьковского горсовета, за последние сутки состояние пострадавших в аварии на Сумской, существенно не изменилось.

В областной больнице состояние 2 пациенток также без изменений. Беременная девушка все еще спит. В пятницу врачи собирают консилиум, чтобы решать - выводить девушку из искусственного сна или нет.

Кроме того, возникла путаница с личностями погибших в аварии. Вчера харьковская полиция опубликовала список потерпевших в ДТП людей. Среди имен погибших одной из жертв назвали Елену Усманову. Напротив ее фамилии значилось "более подробные данные и родственники устанавливаются".

Однако теперь правоохранители не исключают, что в результате аварии погибла женщина с другим именем — Наталья Умаева.

По информации ТСН, в полицию обратились родственники Умаевой, 1971 года рождения. По их словам, в момент ДТП женщина находилась примерно в том же месте и разговаривала с дочкой по телефону. Внезапно в трубке послышался шум, какой-то мужчина взял телефон и сообщил, что произошла авария. На месте происшествия родные нашли сумочку Натальи.

Как сообщалось, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Национальная полиция и прокуратура подписали представление на арест Зайцевой.

По последним данным, трое из шести травмированных вследствие смертельного ДТП в Харькове остаются без сознания.

Темы: ДТПХарьков
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