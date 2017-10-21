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В харьковском ДТП погибли вдова и дочь бойца АТО

Суббота, 21 октября 2017, 16:19

Среди погибших в харьковском ДТП есть вдова и дочь снайпера Владимира Янчука, который погиб в АТО.

Об этом написал в Facebook Алексадр Мамалуй, который воевал на Донбассе.

"Его жена погибла мгновенно. Ее убил удар "лексуса" на Сумской. И ее дочь Настю. Обоих. Враз. Как на войне.  Раз - и нету", - написал Мамалуй.

"Нету женщины, которая плакала у меня на груди на похоронах Володьки в августе 14-го, а вокруг стояли живые еще пацаны - а их нет уже, они все убиты в том же августе… Нету девочки - девятнадцатилетней девочки-умницы, хорошо училась, языки знала, мечтала о чем-то", - добавил он.

Ранее полиция опубликовала имена всех погибших в ДТП. В частности, среди погибших есть мать и дочь Алла и Анастасия Сокол.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 сентября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Украинская правда

Темы: ДТПХарьков
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