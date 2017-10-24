Суд арестовал банковские счета "Трейд Коммодити"

Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн гривен на счетах компании "Трейд Коммодити" в одесском банке "Пивденный".

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські новини".

В феврале детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получили доступ к движению по банковскому счету компании.

НАБУ установило, что средства от Министерства обороны были, среди прочего, распределены следующим образом: 562,7 млн гривен были перечислены на счета в качестве погашения задолженности по кредиту; 215 млн гривен потрачено на приобретение валютных средств с их дальнейшим зачислением на счет компании; 19,9 млн гривен перечислены на счета компании "Тайгер груп плюс" в качестве возвращения финансовой помощи.

Кроме того, 9,5 млн гривен перечислены на счет "Трейд Коммодити" в Апекс-Банке, а 1 млн гривен - на счет благотворительного фонда "Добрые ладони" с дальнейшим перечислением на счет Южно-Украинского регионального объединения иудейских общин в банке "Пивденный".

Прокурор настаивал на аресте имущества с целью обеспечения специальной кофискации.

Суд частично удовлетворил ходатайство и арестовал 149,3 млн гривен на счетах в банке "Пивденный", а также расходные операции по этим счетам.

Как известно, НАБУ и САП подозревают "Трейд коммодити" в растрате бюджетных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны 13 и 18 мая 2016 года.

Общая стоимость заключенных 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета составила 1,30 млрд грн.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева 17 октября отпустил Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

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Экономическая правда