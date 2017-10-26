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Лукаш через суд добилась, чтобы ГПУ опровергла информацию о ней

Четверг, 26 октября 2017, 16:37

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел обязал Генпрокуратуру опровергнуть информацию о присвоении экс-министром юстиции Еленой Лукаш бюджетных средств.

Об этом в Facebook сообщила сама Лукаш.

"Я праздную очередную победу над Генеральной прокуратурой! Два года судебных разбирательств с ГПУ. И вот очередной выигрыш у Генеральной прокуратуры в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", - написала Лукаш и добавила ссылку на соответствующее решение суда от 18 октября.

Она отметила, что ранее суды 1 и 2 инстанции признали недостоверной и порочащей ее честь, достоинство и деловую репутацию информацию, предоставленную Генпрокуратурой 3 марта 2014 года Верховному представителю Европейского Союза по вопросам зарубежных дел, где говорилось о фактах присвоения значительных сумм средств экс-министром.

"Суд обязал Генеральную прокуратуру на протяжении 10 дней со дня вступления решения в законную силу, опровергнуть указанную недостоверную информацию и направить Верховному представителю Европейского Союза по вопросам зарубежных дел письмо с уведомлением о принятом судом решении", - подытожила Лукаш.

Как известно, Лукаш подозревается в расхищении средств и служебном подлоге.

5 октября Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу экс-министра юстиции Януковича Елены Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ уведомить Совет Европейского Союза об этом.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что отсутствие или присутствие Лукаш в санкционном списке ЕС не повлияет на уголовное дело против нее в Украине.

"ГПУ расследует уголовное производство по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также по статье 366 Уголовного кодекса – служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 миллиона гривен", – сказал Енин.

В июле 2017 года Лукаш вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу о госреестрах.

Позже начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует заместитель генпрокурора Юрия Луценко.
  

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Темы: ЛукашсудГенпрокуратура
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