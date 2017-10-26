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Лукаш через суд домоглася, щоб ГПУ спростувала інформацію про неї

Четвер, 26 жовтня 2017, 16:37

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ зобов'язав Генпрокуратуру спростувати інформацію про присвоєння екс-міністром юстиції Оленою Лукаш бюджетних коштів.

Про це в Facebook повідомила сама Лукаш.

"Я святкую чергову перемогу над Генеральною прокуратурою! Два роки судових розглядів з ГПУ. І ось черговий виграш у Генеральної прокуратури у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ", - написала Лукаш і додала посилання на відповідне рішення суду від 18 жовтня.

Вона зазначила, що раніше суди 1 і 2 інстанції визнали недостовірною та такою, що порочить її честь, гідність та ділову репутацію інформацію, надану Генпрокуратурою 3 березня 2014 року Верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ, де говорилося про факти привласнення значних сум коштів екс-міністром.

"Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру протягом 10 днів з дня набрання рішенням законної сили, спростувати зазначену недостовірну інформацію і направити Верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ листа з повідомленням про ухвалене судом рішення", - підсумувала Лукаш.

Як відомо, Лукаш підозрюється в розкраданні коштів та службовому підробленні.

5 жовтня Апеляційний суд Києва у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Лукаш, визнав інформацію ГПУ недостовірною і зобов'язав ГПУ повідомити Раді Європейського Союзу про цей факт. 

Разом з тим, заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що розслідування кримінальної справи, порушеної проти Лукаш у 2014 році, триває.

"ГПУ розслідує кримінальне провадження за підозрою колишнього міністра юстиції Олени Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у вчиненні кримінальних порушень, передбачених частиною 5 статті 191, а також статтею 366 Кримінального кодексу – це службове підроблення. Йдеться про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 мільйона гривень", – сказав Єнін.

У липні 2017 роки її викликали на допит в Генпрокуратуру у цій справі. 

Пізніше начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підозру Лукаш блокує заступник генпрокурора Юрія Луценка.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашсудГенпрокуратура
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