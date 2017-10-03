IRI: Только 18% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении

Всего 18% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованного в понедельник "Международным республиканским институтом" (International Republican Institute's (IRI), передает "Голос Америки".

Согласно результатам опроса, доля украинцев, которые чувствуют, что страна движется в верном направлении увеличилась на 5% по сравнению с апрелем 2017 года, и в июне составила 18%.

При этом, вероятно, часть украинцев видит больше оснований для оптимизма на местном уровне. Так, согласно опросу, 55% жителей Днепра считают, что их город движется в правильном направлении.

44% опрошенных также отметили, что имеют "теплые" чувства в отношении Европейского Союза - это самое больше число, зарегистрированное IRI с мая 2013 года.

58% украинцев имеют положительные чувства по отношению к Польше, 50% - по отношению к Литве, и 49% - по отношению к Германии.