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Турчинов говорит, что голосование по Донбассу сорвала "агентура РФ"

Четверг, 5 октября 2017, 18:51
Турчинов говорит, что голосование по Донбассу сорвала агентура РФ
hvylya.net

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов назвал депутатов, которые заблокировали президиум парламента в четверг, "российской агентурой".

Об этом он заявил на брифинге 5 октября в Верховной Раде.

"К большому сожалению, российская агентура, которая работает в парламенте, блокировкой президиума Верховного Совета сорвала заседание, и Верховная Рада не смогла принять закон, который определял Россию страной-агрессором", – возмутился он.

"Блокирование трибуны было сознательной провокацией. Никакие аргументы не работали! Нет никаких оправданий блокированию сегодня трибуны и срыву голосования за признание России агрессором", – отметил Турчинов.

 

Кроме того, он добавил, что депутатам, которые блокировали президиум, "нет оправдания".

"Можно спекулировать, делать популистские призывы, но ничем нельзя оправдать отказ голосовать за закон, который признает Россию агрессором", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось, на заседании в четверг парламент должен был рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Первым поставили на рассмотрение законопроект №7163. Нардепы проголосовали за его рассмотрение по сокращенной процедуре.

"Самопомич", которая выступает против этого президентского законопроекта, воспользовалась отсутствием спикера Андрея Парубия и заблокировала президиум Верховной Рады.

По мнению нардепов этой фракции, указанный законопроект "легализует Минские договоренности, которые подписывали боевики".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил заседание 5 октября закрытым, поскольку президиум был заблокирован, и по регламенту истекло время для проведения заседания.

Парубий отметил, что для достижения компромисса лидеры фракций договорились об изъятии из законопроекта всех пунктов, которые касаются Минских соглашений.

Он настаивал, что это была согласованная позиция и поэтому позиция фракции "Самопомич" кажется ему непонятной.

После закрытия заседания фракция БПП собралась на совещание с участием президента Петра Порошенко.

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная РадазаконодательствоДонбасс
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