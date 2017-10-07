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На акциях в РФ задержали десятки людей, в Москве хотят "Россию без Путина"

Суббота, 7 октября 2017, 15:45
На акциях в РФ задержали десятки людей, в Москве хотят Россию без Путина

В России в ходе проведения несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны более 40 человек. 

По данным "ОВД-Инфо", больше всего задержанных - на акциях в Самаре, Екатеринбурге, Ижевске, Якутске, Южно-Сахалинске. В других городах задерживали координаторов и сотрудников штабов Навального

В Калининграде пропал заместитель координатора штаба Навального Олег Алексеев, а в Екатеринбурге мэр города сообщил, что в ходе акций задержаны 24 человека.

Вместе с тем в Москве на Тверской также начался несогласованный митинг, одного человека уже задержали правоохранители.

"Толпа скандирует: "Свободу Навальному!", "С днём рождения!", "Путин – гарант коррупции" и "За честные выборы", - пишет "Новая газета".

"На Тверской первое задержание. На площади у памятника Пушкину уже около 500 человек", - отмечает издание. 

Задержанному сообщили, что он якобы снимал какое-то оперативное совещание на Пушкинской площади, у него взяли объяснительную и сообщили, что протокола не будет.

Также на Тверской заметили активиста прокремлевского движения SERB

 
 

На улице Пушкинской учасники акции выкривают "Россия без Путина", "Свободу Навальному", Путин вор", "С днем рождения [Путин]".

Часть людей ушла с Пушкинской площади и движется в сторону Кремля. 

Росгвардия перекрыла начало Тверской улицы, чтобы не допустить людей к Манежной площади. Чаcть толпы по другой стороне улицы возвращается обратно к Пушкинской площади, некоторые остаются стоять у Манежной.

 

Во внутреннем дворе администрации президента неизвестные оставили завернутые в белую бумагу и перевязанные красной лентой коробки. Каждая коробка подписана: "Суд", "Сменяемость власти", "Импичмент", "Люстрация" и другое. Вскоре эти "подарки" забрала полиция.

 

По данным полиции Москвы, участие в несогласованном митинге на Пушкинской и прилегающих территориях принимают около 700 человек, включая представителей СМИ.

В Петербурге, где вечером также должна пройти акция в поддержку Навального, на Дворцовой площади проходит закрытие мотосезона "Ночных волков".

"Мероприятие продлили до вечера. Территория оцеплена и превращена в парковку байков. Вечер тоже занят: будет концерт "Кукрыниксов" и группы "Декабрь", - отмечает "Новая газета".

Темы: РосcияПутин
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