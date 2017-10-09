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В России определили 9 основных угроз для страны

Понедельник, 9 октября 2017, 22:19

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета определила девять направлений вмешательства извне во внутренние дела России, которые являются наиболее актуальными и представляющими серьезную угрозу.

Как сообщают РИА Новости, первым в предварительном докладе комиссии указано "создание и поддержка НКО, иных подобных структур, прямо или косвенно участвующих в политической деятельности в интересах зарубежных государств и оказывающих воздействие на институт гражданского общества в целом".

Еще одной угрозой извне, по мнению сенаторов, является работа политических конкурентов России с образовательными учреждениями. Зарубежное финансирование образовательных программ, согласно докладу, призвано помочь осуществлять контроль над этой сферой и трансформировать ее в нужном для конкурентов направлении.

Следующей угрозой парламентарии считают "использование СМИ и социальных сетей для дискредитации страны, институтов власти, политических лидеров и в целом для формирования определенных стандартов общественного мнения".

Кроме того, законодатели подчеркивают опасность дискредитации Русской православной церкви и попыток разжигания межрелигиозной розни.

Беспокоит сенаторов и стимулирование протестной повестки извне, вовлечение в протестные акции молодежи, а также вмешательство в российские выборы на федеральном и региональном уровне.

"Разжигание межэтнических противоречий, конфликтов, инспирирование протестных акций на этнической почве в республиках Северного Кавказа, Поволжья, в Крыму" также являются угрозой внешнего вмешательства в дела РФ.

Среди внешних угроз парламентарии отмечают все виды антироссийских санкций как "инструмента нажима на власти" и очернение на мировой арене российской политической и экономической жизни с последующим использованием этой информации внутри России.

Темы: Росcия
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